Für den Autoverkehr sind die betroffenen Passstraßen bereits seit 6.30 Uhr komplett abgeriegelt. Mehr als 8.000 Teilnehmer bestreiten das heutige Radrennen. Das Event von OK-Chef Michil Costa steht diesmal im Zeichen der Völkerverständigung und trägt das Motto „PAX“ (Frieden). Als Erinnerung gibt es Medaillen aus lokalem Holz. <h3>\r\nDie Fahrverbote im Überblick<\/h3>-<b>Kurze Runde<\/b> (55 km): Campolongo, Pordoi, Sella und Grödnerjoch sind komplett zu. <BR \/><BR \/>-<b>Mittlere Distanz<\/b> (106 km): Sperren gelten auch für den Falzarego- und Valparola-Pass. <BR \/><BR \/>-<b>Langstrecke<\/b> (138 km): Hier ist zusätzlich der Passo Giau für Autos dicht. <BR \/><BR \/>Nach dem Rennende in Corvara geben die Behörden die Strecken am Nachmittag schrittweise wieder frei.