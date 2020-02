Großflächiger Stromausfall in mehreren Teilen Südtirols

Es war kurz vor 11 Uhr Vormittag, als der Strom unter anderem in Bozen, Leifers, Überetsch und bis nach Meran ausgefallen ist. Teilweise ist er in Etappen zurückgekehrt, teilweise hakt es immer noch.Vom Ausfall betroffen waren u.a. auch die Ampeln in Bozen, was zu weiteren Verkehrsproblemen geführt hat, zusätzlich zu jenen, die durch die Virgltunnel-Sperre verursacht werden.Die Ursache für den Stromausfall ist vorerst noch nicht bekannt.

ds