Zwei Stunden später kamen sie vom Steig ab, nachdem sie sich wegen fehlenden Handyempfangs nicht mehr über ihre Offline-Karte orientieren konnten. Sie gerieten in steiles und schneereiches Gelände und setzten schließlich den Notruf ab.<BR \/><BR \/>Die Bergrettung musste aufgrund der Witterung zu Fuß aufsteigen und fand die drei jungen Alpinisten unterhalb des Fanotkogels (2.905 Meter Seehöhe) auf. <BR \/><BR \/>Sie wurden zu den sogenannten Viehböden gebracht und von dort ins Tal bzw. zum Lucknerhaus geflogen. Die Männer waren teilweise durchnässt und erschöpft.