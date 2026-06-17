Von Reinhard Fellner <BR \/><BR \/>Alpin-Dramen sorgen in unseren Breitengraden seit jeher für größeres Aufsehen. Im Februar war jedoch ein besonderer Fall rund um angeklagte grob fahrlässige Tötung Prozessthema am Innsbrucker Landesgericht. <BR \/><BR \/>Ein 37-Jähriger war mit seiner Freundin (33) im Jänner 2025 auf den Großglockner aufgestiegen und hatte die völlig erschöpfte Alpinistin ohne vorhergehende Inanspruchnahme von Hilfsangeboten letztlich kurz vor dem Gipfel zurückgelassen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-am-grossglockner-diese-9-fatalen-fehler-wirft-man-kerstins-freund-vor" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier alle Details)<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1324986_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die unzulänglich versorgte Frau war dort darauf erfroren. Alpin-Richter Norbert Hofer vernahm dazu 14 Zeugen und verurteilte den 37-Jährigen wegen grob fahrlässiger Tötung zu fünf Monaten bedingter Haft und 9600 Euro Geldstrafe (entspricht neun Monaten Haft).<BR \/><BR \/>Kommentar des Richters in Richtung des Verurteilten: „Gehen um jeden Preis, bis in den Tod, gehen, bis man tot umfällt!“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/prozess-um-grossglockner-drama-angeklagter-schuldig-gesprochen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a><h3>\r\nUmfangreiches Urteil nun ausgefertigt<\/h3>Nun wurde das umfangreiche Urteil – so berichtet tt.com – durch das Landesgericht ausgefertigt. Sowohl der Verurteilte, als auch die Staatsanwaltschaft haben einst dagegen berufen.<BR \/><BR \/>Somit liegt es am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG), ein rechtskräftiges Urteil zum einsamen Erfrierungstod am Großglockner zu fällen. Die Berufungsverhandlung dürfte jedoch nicht vor dem Herbst stattfinden, wie das OLG der Tiroler Tageszeitung am Dienstag bestätigte.<h3>\r\nFristen für Äußerungen<\/h3>Demnach verzögert laut tt.com der gesetzliche Fristenlauf eine zeitnahe Befassung mit dem Großglockner-Fall: So steht dem Verurteilten nun vier Wochen Zeit für eine Äußerung zum Urteil zu. Die Anklagebehörde hat darauf dann weitere vier Wochen Zeit für ihre Gegenäußerung. Erst darauf kann ein OLG-Senat in das Aktenstudium eintreten und schließlich einen Termin für die Berufungsverhandlung ausschreiben. Durch die Berufungen kann sich das Urteil in beide Richtungen verändern. Bis zu drei Jahre Haft würden laut Strafgesetzbuch drohen.