Passanten wollen gesehen haben, wie der Mann offenbar versuchte, beim Siegesplatz ein geparktes Fahrzeug aufzubrechen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter rasch stellen und auf die Quästur bringen. <BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, handelt es sich beim Tatverdächtigen um einen algerischen Staatsbürger, der sich illegal in Italien aufhielt und bereits mehrfach amtsbekannt ist. <BR \/><BR \/>Er wurde vom Quästor Giuseppe Ferrari ausgewiesen und in das Abschiebezentrum von Turin gebracht, von wo aus er in sein Herkunftsland rückgeführt wird.<h3>\r\nDrei weitere Personen angezeigt<\/h3>Auch in anderen Teilen der Stadt war es zu Vorfällen gekommen. Ein marokkanischer Staatsbürger wurde mit mutmaßlichem Diebesgut erwischt und wegen Hehlerei angezeigt. <BR \/><BR \/>Eine italienische Frau wurde im Stadtzentrum erwischt, obwohl sie ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen hat. Zudem soll ein weiterer amtsbekannter Italiener absichtlich ein Polizeifahrzeug mit seinem Fahrrad beschädigt haben. Er wurde wegen schwerer Sachbeschädigung angezeigt.