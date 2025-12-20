Bei der groß angelegten Aktion am Donnerstagabend waren Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und das Militär beteiligt. Die Maßnahmen betrafen das Gemeindegebiet von Bozen, vor allem sogenannte kritische Punkte.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden 87 Personen identifiziert. 41 waren bereits vorbestraft.<BR \/><BR \/>Ein 35-jähriger Asylwerber aus Tunesien, gegen den bereits ein Aufenthaltsverbot für Bozen bestand, wurde mit vier Päckchen Kokain (insgesamt rund 20 Gramm) sowie 400 Euro Bargeld angetroffen und festgenommen.<BR \/><BR \/>Ein 38-jähriger Tunesier wurde mit einer Dosis Kokain und 250 Euro Bargeld angetroffen und auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/>Ein 31-jähriger Pakistani ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung wurde ausgewiesen und in ein Abschiebezentrum gebracht.