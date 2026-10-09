Der Einsatz begann am Donnerstagabend und dauerte bis zum Morgengrauen am Freitag. Insgesamt waren 7 Streifen im Einsatz. Ziel der Kontrollen war es, Straftaten gegen Eigentum und Personen zu verhindern und zu verfolgen sowie die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.<BR \/><BR \/>Zwischen 18 und 6 Uhr richteten die Carabinieri an strategisch wichtigen Stellen der Stadt insgesamt 18 Kontrollpunkte ein. Dabei kontrollierten sie sowohl die historische Altstadt als auch die Wohngebiete. Insgesamt wurden 46 Personen identifiziert und 25 Fahrzeuge überprüft.<h3>\r\nOffenbar bei Einbruch überrascht<\/h3>Im Zuge der Kontrollen gelang es den Beamten, einen Mann ausfindig zu machen und zu verhaften, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Dieser war nach einem Vorfall erlassen worden, der sich wenige Tage zuvor im Zuständigkeitsgebiet der Carabinieri von Burgstall ereignet hatte.<BR \/><BR \/>Damals sollem die Bewohner den Mann dabei überrascht haben, als er in ihrem Haus die Räume durchsuchte. Als er bemerkte, dass er entdeckt worden war, sei er vom Balkon des Schlafzimmers im ersten Stock in die Tiefe gesprungen, um zu fliehen.<BR \/><BR \/>Entscheidend für die Ermittlungen war die Geistesgegenwart der Opfer: Sie konnten ein Foto des Mannes aufnehmen. Die Carabinieri von Burgstall werteten dieses Bild gemeinsam mit den vorliegenden Personenbeschreibungen und den Aufnahmen der Überwachungskameras aus und leiteten umgehend eine Fahndung ein.<BR \/><BR \/>Weniger als eine Stunde später konnten sie den Mann in Gargazon in der Nähe eines Wohngebiets aufspüren. Er wurde unmittelbar danach angezeigt.<h3>\r\nTatsächlicher Wohnsitz im Trentino<\/h3>Bei den weiteren Überprüfungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann der Auflage unterlag, sich in Südtirol aufzuhalten. Tatsächlich hatte er seinen Wohnsitz jedoch in einer Beherbergungsstätte im benachbarten Trentino.<BR \/><BR \/>Seine Flucht endete schließlich, als er im Rahmen des großangelegten Kontrollnetzes der Carabinieri erneut aufgespürt wurde. Nach Abschluss der vorgeschriebenen Formalitäten wurde er in die Justizvollzugsanstalt Bozen gebracht.