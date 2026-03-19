Die vom Bozner Quästor Giuseppe Ferrari angeordneten Großkontrollen sind am gestrigen Mittwoch in Bozen fortgesetzt worden. Im Einsatz standen Beamte der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei – unterstützt von einer Drogenspürhundeeinheit – sowie der Ortspolizei. Durch Patrouillen, gezielte Personen- und Fahrzeugkontrollen, Überprüfungen bei Bushaltestellen sowie Kontrollen in öffentlichen Lokalen und Geschäften sollte eine sichtbare und flächendeckende Präsenz der Ordnungskräfte gewährleistet werden.<BR \/><BR \/>Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag im und rund um das Einkaufszentrum „Walter Park“. Dort sollte insbesondere Straftaten gegen das Eigentum sowie Jugendkriminalität entgegengewirkt werden. Weitere Einsätze konzentrierten sich auf die Bereiche rund um den Verdiplatz und den Kapuzinerpark, den Dominikanerplatz sowie den Garten der Religionen. <BR \/><BR \/>Am Verdiplatz beobachteten Beamte der Staatspolizei am Nachmittag, wie ein Mann einem anderen eine Verpackung übergab, der daraufhin flüchtete. Der mutmaßliche Dealer wurde angehalten und durchsucht. Dabei stellten die Beamten vier verschweißte Dosen Kokain, etwa zehn Gramm Haschisch, mehrere verschreibungspflichtige Medikamente sowie 45 Euro in kleinen Banknoten sicher, die als mutmaßlicher Erlös aus Drogengeschäften gewertet wurden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 31-jährigen marokkanischen Staatsbürger, Asylwerber mit polizeilichen Vormerkungen. Er wurde wegen Besitz von Betäubungsmitteln mit Verkaufsabsicht auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\n30-Jähriger wegen Diebstahl und Bedrohung angezeigt<\/h3>Im Laufe des Tages wurden Polizeistreifen zudem in einen Supermarkt im Stadtteil Don Bosco gerufen, nachdem ein Diebstahl gemeldet worden war. Vor Ort konnten die Beamten einen 30-jährigen polizeibekannten tunesischen Staatsbürger ausfindig machen. Er wurde wegen Diebstahl sowie wegen Bedrohung von Angestellten, die ihn beim Stehlen ertappt haben sollen, angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Abend unterstützte eine Polizeistreife am Dominikanerplatz die Carabinieri bei einem Einsatz. Ein junger Mann sei dort in eine heftige Auseinandersetzung mit Kontrolleuren der SASA geraten, nachdem er in einem Bus ohne Fahrschein angetroffen worden sei. Gegenüber der Polizei habe er zunächst angegeben, afghanischer Staatsbürger zu sein. Weitere Überprüfungen ergaben jedoch, dass es sich um einen 19-jährigen pakistanischen Staatsbürger handelt, der sich rechtmäßig in Italien aufhält und in Bozen wohnhaft ist. Er wurde wegen falscher Angaben gegenüber der Staatspolizei angezeigt.<BR \/><BR \/>Am selben Tag wurden zudem drei weitere Personen angezeigt, da sie sich nicht an ein Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet Bozen gehalten hatten. Insgesamt identifizierten die Einsatzkräfte 159 Personen und kontrollierten 80 Fahrzeuge.