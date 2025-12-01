Auf Anordnung des Bozner Quästors Giuseppe Ferrari wurden die Kontrollen in den vergangenen Tagen gezielt ausgeweitet. Neben der Staatspolizei waren auch die Carabinieri, die Finanzpolizei, die Stadtpolizei sowie Soldaten des Militärs an den Kontrollen beteiligt.<BR \/><BR \/>Im Fokus standen sowohl der Bozner Altstadtbereich mit den Weihnachtsmärkten als auch mehrere als sensibel eingestufte Orte, an denen zuletzt Probleme gemeldet wurden.<h3>\r\nBedrohung mit Teleskopschlagstock<\/h3>Die erste Verhaftung ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Don-Bosco-Platz. Dort soll ein Mann einen Jugendlichen mit einem Teleskopschlagstock bedroht haben.<BR \/><BR \/>Den Ermittlungen zufolge seien sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer bereits in der Nacht zuvor auf der Cagliari-Straße begegnet. Dabei soll der Angreifer sein Gegenüber bereits mit einem Schraubenzieher bedroht haben, um dessen Geldbörse und persönliche Gegenstände zu bekommen. Dem Opfer sei jedoch die Flucht gelungen.<BR \/><BR \/>Am Samstag sei die Situation schließlich erneut eskaliert, woraufhin der Jugendliche die Polizei alarmierte. Nach kurzer Fahndung wurde der mutmaßliche Täter gestoppt und festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 30-jährigen, amtsbekannten Albaner. <h3>\r\nAngriff auf Supermarkt-Mitarbeiter und Polizist<\/h3>Noch am selben Tag kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz in einem Supermarkt der Stadt. Ein marokkanischer Staatsbürger (36) soll dort zunächst einen Mitarbeiter sowie einen Sicherheitsmann tätlich angegriffen und diesen im Gesicht verletzt haben.<BR \/><BR \/> Als die Polizei eintraf, sei der Mann zuerst erneut auf einen Mitarbeiter und dann auf einen Beamten losgegangen. Der Polizist wurde dabei verletzt. <BR \/><BR \/>Der mutmaßliche Täter, ein amtsbekannter Asylwerber, wurde daraufhin in die Quästur gebracht und wegen Widerstand, Gewalt gegen einen Beamten sowie Körperverletzung verhaftet. <h3>\r\nAsylwerber beim Ladendiebstahl gestoppt<\/h3>Am Sonntag schließlich wurde ein weiterer Verdächtiger – ein 19-jähriger Tunesier – im Rahmen von Kontrollen beim Verlassen eines Geschäftes angehalten. Er habe versucht, ein Kleidungsstück zu stehlen.<BR \/><BR \/>Der junge Mann, ebenfalls ein amtsbekannter Asylwerber, wurde wegen versuchtem Diebstahl angezeigt.<h3>\r\n180 Personen identifiziert<\/h3>Neben den drei Vorfällen wurden bei den Einsätzen des Wochenendes insgesamt 180 Personen im Stadtgebiet kontrolliert und identifiziert.<BR \/><BR \/>Die Quästur betonte in einer Aussendung, dass die Kontrollen fortgesetzt werden sollen, um die Sicherheit aller vor den kommenden Feiertagen zu gewährleisten.