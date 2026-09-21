Bei Durchsuchungen entdeckten die Carabinieri in einer Wohnung in Caivano bei Neapel rund 3,2 Millionen Euro Bargeld. Die 50-Euro-Scheine waren nach Angaben der Ermittler sorgfältig gebündelt und in den Wänden versteckt. Außerdem wurden Luxusuhren sichergestellt. Um an das Geld zu gelangen, mussten die Beamten Teile der Wände mit Hämmern aufbrechen. <BR \/><BR \/>Auf von den Carabinieri veröffentlichten Bildern ist zu sehen, wie sie die Banknoten bergen und anschließend in Plastikkübeln abtransportieren. Die Ermittler sehen Drogenhandel und Erpressung als zentrale Aktivitäten des Clans.<BR \/><BR \/>Bei der im Großraum von Neapel aktiven Camorra gibt es im Gegensatz zur Cosa Nostra, der Mafia auf Sizilien, keine Führungspersonen oder Führungsgremien, die für die gesamte Organisation entscheiden. Die Clans operieren aufgrund von Abkommen unabhängig in ihren jeweiligen Bereichen. Laut den italienischen Justizbehörden umfasst die Camorra rund 100 Clans mit rund 6.000 Mitgliedern.