Im Rahmen der Operation „Scarabeo“ wurde für 20 Verdächtige Untersuchungshaft und für elf weitere die Pflicht zur regelmäßigen Meldung bei den Behörden angeordnet. Bei den Betroffenen handelt es sich um italienische und ausländische – überwiegend tunesische – Staatsbürger. Sie stehen im Verdacht, drei unterschiedlichen kriminellen Vereinigungen angehört zu haben, die sich auf den organisierten Drogenhandel spezialisiert hatten.<h3>\r\nDrei Gruppen teilen den Drogenmarkt unter sich auf<\/h3>Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen hatten die drei Gruppierungen den Drogenhandel in Bozen sowie in mehreren Gemeinden des Eisacktals untereinander aufgeteilt. Dazu gehören unter anderem Franzensfeste, Vahrn und Brixen. Dabei sollen die Gruppen auch vor Gewalt und Einschüchterung nicht zurückgeschreckt sein.<BR \/><BR \/>Die drei Vereinigungen arbeiteten zudem eng zusammen: Sie organisierten gemeinsam die Beschaffung der Drogen, teilten die Verkaufsgebiete auf und koordinierten die Straßenhändler. Auch im Falle von Festnahmen und Beschlagnahmungen griffen sie sich gegenseitig unter die Arme. So sollen sie unter anderem die Familien bereits festgenommener Mitglieder finanziell unterstützt und deren Anwaltskosten übernommen haben.<h3>\r\n70 Kilogramm Kokain und Haschisch verkauft<\/h3>Die Ermittlungen der Finanzpolizei gehen auf erste Kontrollen und Erkenntnisse vor Ort zurück. Im Laufe der Untersuchungen konnten die Beamten ein organisiertes Vertriebsnetz aufdecken, über das innerhalb von etwas mehr als einem Jahr rund 70 Kilogramm Kokain und Haschisch gehandelt worden sein sollen. Den daraus erzielten Gewinn schätzen die Ermittler auf mehr als drei Millionen Euro.<BR \/><BR \/>Die Drogen wurden den Erkenntnissen zufolge vor allem in der Lombardei, in Venetien und in der Emilia-Romagna beschafft und regelmäßig nach Südtirol gebracht. Dafür sollen die Gruppierungen auf professionelle Kuriere zurückgegriffen haben. Die Lieferungen erfolgten in der Regel wöchentlich.<BR \/><BR \/>Für den Transport kamen unter anderem speziell umgebaute Autos mit versteckten Hohlräumen zum Einsatz. Diese waren teilweise mit ausgeklügelten mechanischen Vorrichtungen ausgestattet. Alternativ nutzten die Kuriere Fernzüge, um das Risiko von Straßenkontrollen zu verringern.<BR \/><BR \/>In Südtirol wurden die Drogen anschließend weiterverarbeitet, in einzelne Portionen aufgeteilt und an Straßenhändler verteilt, die den Verkauf an die Endkunden übernahmen.<h3>\r\nMehrere Stadtviertel in Bozen betroffen<\/h3>In Bozen sollen die kriminellen Gruppen mehrere bekannte Bereiche der Stadt kontrolliert haben. Dazu zählten die Gegend rund um die Gelbe Brücke, der Verdiplatz und der Kapuzinerpark sowie die Stadtviertel Europa und Don Bosco.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten außerdem Personen identifizieren, die innerhalb der Gruppierungen als sogenannte Kassenwarte fungiert haben sollen. Sie waren unter anderem dafür zuständig, größere Geldbeträge aus dem Drogenhandel regelmäßig ins Ausland zu transferieren.<h3>\r\nDurchsuchungen in mehreren Regionen<\/h3>An der Operation sind neben den Beamten des Provinzkommandos der Finanzpolizei auch die Spezialeinheit „Baschi Verdi“, Drogenspürhunde, ein Hubschrauber der Luftfahrteinheit sowie Spezialisten des Zentralen Dienstes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität beteiligt.<BR \/><BR \/>Parallel zur Umsetzung der Haft- und Meldeauflagen werden zahlreiche Haus- und Objektdurchsuchungen in ganz Südtirol sowie in weiteren italienischen Regionen durchgeführt.