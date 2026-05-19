Seit den frühen Morgenstunden läuft eine groß angelegte Operation, die von der Direktion für Antimafia und Antiterrorismus der Staatsanwaltschaft Trient koordiniert wird und sich über Italien hinaus auf Österreich, Deutschland und Kroatien erstreckt. <h3>\r\nGrillbriketts, Bodenverbesserer für die Landwirtschaft, Zusatzstoffe für Beton<\/h3>Im Mittelpunkt der Ermittlungen, die bereits 2022 von der Umwelt-Einheit der Carabinieri in Trient aufgenommen wurden, steht ein mutmaßlicher illegaler, grenzüberschreitender Abfallhandel, der in Südtirol und anderen europäischen Ländern aktiv gewesen sein soll. <h3>\r\nZwölf Personen festgenommen<\/h3>Nach Angaben der Ermittler hätten die Beschuldigten eine sogenannte „schwarze Lieferkette“ rund um Rückstände aus Pyrovergasungsprozessen aufgebaut. Das heißt: Sie sollen hochgradig giftige Materialien verarbeitet und anschließend als vermeintlich nachhaltige Produkte wieder auf den Markt gebracht haben. <BR \/><BR \/>Dazu zählen unter anderem Grillbriketts, Bodenverbesserer für die Landwirtschaft, Zusatzstoffe für Beton sowie CO-Zertifikate, die für den Handel bestimmt waren. Zwölf Personen sind bislang festgenommen worden. <BR \/><BR \/>An der weiterhin laufenden Operation sind mehr als 100 Einsatzkräfte beteiligt.