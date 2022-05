Großrazzia gegen Mafia in Palermo: 31 Festnahmen

Bei einer groß angelegten Anti-Mafia-Razzia in Palermo und in anderen italienischen Regionen sind am Dienstag 31 Personen festgenommen worden. Ihnen wird unter anderem Mafia-Zugehörigkeit, Waffen-und Drogenhandel und Erpressung vorgeworfen, teilten die Anti-Mafia-Behörden auf Sizilien in einer Presseaussendung mit.