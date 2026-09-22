In den frühen Morgenstunden wurden in den Provinzen Trient, Bozen, Vicenza, Verona, Rovigo, Rom, Frosinone, Varese und Ragusa 20 Menschen festgenommen beziehungsweise einer Untersuchungshaft unterstellt. Ihnen wird unter anderem die Bildung krimineller Vereinigungen zum internationalen Handel und Verkauf von Drogen sowie zum internationalen Schleusen von Migranten vorgeworfen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen liefen von Juni 2021 bis November 2024 unter Leitung der Antimafia-Staatsanwaltschaft in Trient. Ausgangspunkt waren Untersuchungen zum Kokainhandel im Trentino. Die Carabinieri in Trient nutzten dabei unter anderem Telefon-, Raum- und digitale Überwachung. <BR \/><BR \/>Den Ermittlungen zufolge unterbanden die Behörden mehrere Schmuggelwege für Kokain aus Paraguay und Peru über Spanien. Über diese Routen sollen vor allem südamerikanische Staatsangehörige größere Mengen Kokain nach Norditalien geschleust haben.<BR \/><BR \/>Die Ermittler gehen von drei voneinander getrennten kriminellen Vereinigungen aus, die überwiegend aus ausländischen Staatsangehörigen bestanden und im Kokainhandel tätig waren. Im Verlauf der Ermittlungen wurden sieben Menschen wegen Drogendelikten auf frischer Tat festgenommen – fünf in Italien sowie zwei in Peru und Paraguay.<BR \/><BR \/> Insgesamt beschlagnahmten die Behörden rund 82 Kilogramm Kokain, teilweise zur Weiterverarbeitung zu Crack bestimmt. Allein in Paraguay wurden 60 Kilogramm und in Peru weitere acht Kilogramm für Italien bestimmte Drogen sichergestellt.<h3>\r\nMehr als 1.300 Drogengeschäfte rekonstruiert<\/h3>Die Ermittler rekonstruierten zudem mehr als 1.300 einzelne Drogengeschäfte. Ein führendes Mitglieds eines der Netzwerke hattte seine Drogengeschäfte auch während einer Haftstrafe weitergeführt, berichteten die Ermittler. Über ein heimlich in das Gefängnis gebrachtes Mobiltelefon soll er seinen Komplizen Anweisungen erteilt und die illegalen Geschäfte aus der Haft heraus gesteuert haben.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen führten außerdem zu einem Fall mutmaßlicher Entführung mit dem Ziel der Erpressung. Im März 2023 sollen zwei Beschuldigte zwischen Verona und Trient einen Mann festgehalten haben, der bei ihnen Drogenschulden gehabt haben soll. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Behörden zudem auf ein weiteres Geschäftsfeld der Gruppierungen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Migranten gegen Bezahlung über die sogenannte Balkanroute illegal nach Italien gebracht zu haben.<BR \/><BR \/>Im Dezember 2022 wurden in der Slowakei zwei der Beschuldigten auf frischer Tat festgenommen. Sie sollen dort 15 aus Syrien stammende Migranten transportiert haben. Diese hätten für den letzten Abschnitt der Reise jeweils 700 Euro bezahlt. Den Ermittlungen zufolge mieteten die Beteiligten in der Provinz Trient Lastwagen für den Gütertransport. Mit den Fahrzeugen sollen sie die Migranten von der Slowakei über Ungarn und Österreich nach Italien gebracht haben.<BR \/><BR \/>An den Maßnahmen am Mittwoch waren insgesamt 121 Carabinieri beteiligt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte vom 3. Hubschrauber-Nukleus der Carabinieri in Bozen und der Hundestaffel in Laives. Bei den Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler weitere rund 700 Gramm Kokain und 70 Gramm Haschisch.