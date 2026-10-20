Die Maßnahmen erfolgten in den Provinzen Trient und Brescia im Rahmen der Operation „Plata 2025“. Die Verdächtigen sind laut den Ermittlern in unterschiedlichem Umfang in den Handel mit Kokain und Haschisch, den illegalen Vertrieb von Dopingmitteln sowie in Wohnungseinbrüche verwickelt. Die Haftmaßnahmen wurden gegen 23 Männer und drei Frauen angeordnet.<BR \/><BR \/> Die Ermittlungen richten sich gegen ein mutmaßliches Netzwerk, das vor allem im Trentino aktiv ist. Die Drogen stammten überwiegend aus der Lombardei und wurden regelmäßig ins Trentino gebracht. An dem Einsatz waren verschiedene Einheiten des Provinzkommandos der Carabinieri in Trient sowie die Dienststelle Gavardo in der Provinz Brescia beteiligt. Unterstützung kam vom dritten Hubschrauberkommando der Carabinieri in Bozen, von Drogenspürhundeeinheiten aus Leifers, von der Finanzpolizei und von der örtlichen Polizei in Trient.<BR \/><BR \/>Im Verlauf der Ermittlungen stellten die Behörden 5,5 Kilogramm Kokain und zwölf Kilogramm Haschisch sicher. Außerdem wurden fünf Schusswaffen beschlagnahmt, die aus Wohnungseinbrüchen stammten. Hinzu kamen 12.000 Euro Bargeld. <BR \/><BR \/>Ein besonderer Schwerpunkt der Ermittlungen betrifft den mutmaßlichen illegalen Vertrieb von Dopingmitteln. Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Ermittler eine größere Menge entsprechender Präparate, die über nicht näher bezeichnete Online-Kanäle beschafft worden sein sollen. Den Angaben zufolge fehlten den Produkten die erforderlichen arzneimittelrechtlichen Zulassungen. Die Lieferungen wurden demnach über Paketdienste abgewickelt. Als Absender soll eine Wartungsfirma für Aufzüge aus Süditalien angegeben worden sein, um die tatsächliche Herkunft der Sendungen zu verschleiern. Die Pakete wurden zunächst an eine andere Adresse geliefert, wo der Verdächtige sie persönlich abholte.<BR \/><BR \/>Insgesamt stellten die Ermittler 29 verschiedene Präparate sicher, darunter befanden sich Nandrolon, orale und injizierbare anabole Steroide wie Testosteron, Trenbolon, Drostanolon, Primobolan, Winstrol und Dianabol sowie zahlreiche nicht eindeutig gekennzeichnete Ampullen mit weißem Pulver, das als Wachstumshormon deklariert war.<BR \/>Zusätzlich wurden 42.500 Euro Bargeld sichergestellt. Zusammen mit den bereits im Verlauf der Ermittlungen beschlagnahmten 12.000 Euro beläuft sich die Summe auf insgesamt 54.500 Euro.