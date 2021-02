Großrazzia in Süditalien wegen Drogenhandels im Gefängnis

Die Beschuldigten sollen nicht nur mit Drogen gehandelt haben, sondern auch in einem Gefängnis in Salerno eine Art Marktplatz für geschmuggelte Handys und illegale Substanzen aufgebaut haben.Zu den Vorwürfen gehören den Angaben zufolge Bedrohung anderer Menschen und Erpressung. Gegen zahlreiche Beschuldigte lägen Untersuchungshaftbefehle vor, oder es seien andere Sicherungsmaßnahmen erlassen worden, hieß es in Medienberichten weiter.Salerno liegt südlich von Neapel in der Region Kampanien. Italiens Polizei geht im Süden des Mittelmeerlandes meist mehrmals pro Woche bei großen Aktionen gegen Mafia-Organisationen und andere organisierte Kriminelle vor.

apa/dpa