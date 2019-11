Großreinemachen im Canal Grande: Gondolieri mit reicher Ausbeute

Venedigs Gondolieri haben bei einer nächtlichen Müllsuche am Grunde des Canal Grande reiche Ausbeute gemacht. Unter anderem seien am Sonntagabend ein Staubsauger, ein Kronleuchter und sogar ein Müllkarren aus dem Wasser geholt worden, teilte die Verwaltung der Lagunenstadt am Montag mit. Die tauchenden Gondolieri hätten einen kleinen Kran gebraucht, um den schon vor langer Zeit im Schlamm versunkenen Karren zu bergen.