Großstadt Cherson nun in russischer Hand

Am Morgen sei die Einschätzung noch gewesen, dass die Stadt umkämpft sei, hieß es vom US-amerikanischen Pentagon. Man gehe aber davon aus, dass sich das nun geändert habe. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Cherson von der ukrainischen Armee offenbar aufgegeben worden war. Von Kämpfen um die Stadt war in den Lageberichten der ukrainischen Armee zuletzt keine Rede mehr.Mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine bekräftigte Pentagon-Sprecher John Kirby: „Die Russen haben in ihrem Krieg nicht die Fortschritte gemacht, die sie unserer Meinung nach zu diesem Zeitpunkt machen wollten.“Die russische Armee habe logistische Probleme. „Ihnen geht der Treibstoff aus, und einigen ihrer Soldaten gehen die Lebensmittel aus.“ Und sie seinen überrascht gewesen vom Widerstand der Menschen in der Ukraine, sagte Kirby.

apa