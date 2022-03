Großstörung bei Spotify

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat am Dienstag mit einer Großstörung zu kämpfen gehabt. „Irgendetwas stimmt nicht, und wir untersuchen es. Danke für Eure Berichte!“, erklärte das schwedische Unternehmen auf Twitter am Dienstagabend. Auch in Südtirol gibt es Störungen.