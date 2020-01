Großübung: Bergrettung und Aiut Alpin proben den Ernstfall

Übung macht den Meister: Um für den Ernstfall eines Lawinenabgangs vorbereitet zu sein, lud die Bergrettung Gröden Einsatzkräfte aller Bergrettungen des Bezirks Bozen, also jenen von Bozen, Seis, Tiers, Welschnofen, Kaltern und Sarntal, zur Großübung in die Langkofel-Gruppe.





Ebenfalls mit von der Partie war das Team des Rettungshubschraubers Aiut Alpin Dolomites mit 2 Helikoptern.Insgesamt nahmen rund 100 Einsatzkräfte an der Übung teil. Um 8 Uhr wurde mit der Theorie-Einführung gestartet, ehe es in 3 Gruppen zu den simulierten Lawinen ging.„Wir haben am Vortag Schaumgummipuppen in einer Tiefe von bis zu 2,5 Metern Schnee vergraben, die bei der Übung mit Suchhunden gefunden werden mussten“, erklärt Hubert Moroder von der BRD Gröden.Bis 14.30 Uhr wurde geübt: „Wir sind sehr zufrieden, des hat alles wunderbar geklappt“, so Moroders Fazit.

liz