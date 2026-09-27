In Walten fand am gestrigen Samstag eine groß angelegte Übung statt, dabei wurde das Szenario eines Massenanfalls von Verletzten simuliert (MANV). Geübt wurde ein komplexes Einsatzszenario mit Verkehrsunfällen zwischen zwei Pkw sowie einer Gruppe von Radfahrern. Rund 15 Darsteller wurden von der Notfalldarstellung realitätsnah geschminkt und als Verletzte eingesetzt. So konnten die Einsatzkräfte unter möglichst realistischen Bedingungen üben, wie das Weiße Kreuz in einer Aussendung mitteilt.<BR \/><BR \/>Das Szenario erforderte die koordinierte Versorgung einer größeren Anzahl von Verletzten und stellte die beteiligten Organisationen vor realitätsnahe Herausforderungen. Gemeinsam trainierten die Einsatzkräfte die Zusammenarbeit bei einem Schadensereignis mit zahlreichen Betroffenen. <h3>\r\nWenn eine größere Anzahl von Verletzten gleichzeitig versorgt werden muss<\/h3>Ein MANV-Ereignis liegt vor, wenn eine größere Anzahl von Verletzten gleichzeitig versorgt werden muss und die verfügbaren Rettungsmittel besonders koordiniert eingesetzt werden müssen. Im Mittelpunkt der Übung standen die Erstversorgung der Verletzten, die strukturierte Sichtung und Einteilung der Patienten, die Zusammenarbeit der Einsatzleitungen sowie die Abstimmung zwischen den verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365033_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An der Übung beteiligten sich das Weiße Kreuz Passeier, Meran, Lana, Ulten und Naturns, das Rote Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren Walten und St. Leonhard, die Bergrettung St. Leonhard und St. Martin, die Berufsfeuerwehr Bozen, die Notfalldarstellung, der Organisatorische Leiter, sieben Notärzte und fünf Pfleger\/Disponenten des Landesnotrufdienstes der verschiedenen Krankenhäuser sowie die Notfallseelsorge. <h3>\r\nGroßübung war ein erfolg<\/h3>„Die Sicherheit der Bevölkerung hängt im Ernstfall maßgeblich von einer eingespielten Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen ab. um Kommunikation, Koordination und Abläufe unter realistischen Bedingungen zu erproben und laufend zu verbessern.“, erklärt Präsident des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz, Alexander Schmid.<BR \/><BR \/> „Die Übung hat verdeutlicht, dass das koordinierte Zusammenwirken der Blaulicht- und Rettungsorganisationen gut funktioniert hat. Um diese Einsatzbereitschaft und Zusammenarbeit auch in Zukunft sicherzustellen, sind solche Übungen unverzichtbar“, betont Martin Ploner, Dienstleiter der Sektion Passeier des Weißen Kreuzes.<BR \/><BR \/>Die Organisatoren zogen ein durchwegs positives Fazit und bedankten sich bei allen Beteiligten. Organisiert wurde die Übung vom Weißen Kreuz Passeier gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Walten.