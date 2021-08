Gründer von „Emergency“ Gino Strada im Alter von 73 Jahren gestorben

Gino Strada starb am Freitag, in der Normandie. Der Gründer von Emergency war 73 Jahre alt und litt an einer Herzkrankheit. Mit der von ihm vor 25 Jahren gegründeten NRO „Emergency“ baute Strada in 18 Ländern Krankenhäuser und Erste-Hilfe-Stationen auf.Strada wurde am 21. April 1948 in Sesto San Giovanni in der Provinz Mailand geboren und schloss sein Studium der Medizin und Chirurgie an der Staatlichen Universität von Mailand ab. 1988 beschloss er, seine Erfahrungen in der Notfallchirurgie auf die Versorgung von Kriegsverletzten anzuwenden. Die Geburtsstunde von Emergency geht auf das Jahr 1994 zurück: Zusammen mit seiner Frau Teresa Sarti und einigen Kollegen und Freunden gründete er den unabhängigen Verein, um den Opfern von Krieg, Landminen und Armut eine hochwertige und kostenlose medizinisch-chirurgische Versorgung zukommen zu lassen.

ansa/stol