„Der Vorstand ist ein starkes und vielfältiges Team aus Menschen, die politische Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft für grüne Politik mitbringen,“ so die Co-Sprecher Kathrin Werth und Zeno Oberkofler.<BR \/><BR \/>Damit sind nun alle Gremien gemäß dem neuen Statut der Grünen vollständig besetzt und die politische Arbeit kann strukturiert fortgesetzt werden. Die neuen Vorstandsmitglieder Elide Mussner und Markus Frei wurden sogleich vom Grünen Rat beauftragt, den Prozess zur Erarbeitung einer Geschäftsordnung für die Parteigremien zu leiten. „Besonders freut es uns, dass es gelungen ist, Erneuerung und Kontinuität in Einklang zu bringen“, betonen die Co-Sprecher Kathrin Werth und Zeno Oberkofler.<BR \/><BR \/>Hervorzuheben sei das ausgewogene Verhältnis zwischen jung und alt sowie der hohe Frauenanteil: Frauen stellen 80 Prozent des Landesvorstands und zwei Drittel des Grünen Rates. „Damit setzen wir bewusst ein Zeichen und einen Gegenakzent zu einer nach wie vor häufig männerdominierten politischen Landschaft“, erklären Kathrin Werth und Zeno Oberkofler abschließend.<BR \/><BR \/>Mitglieder des Landesvorstands sind: Kathrin Werth, Zeno Oberkofler, Elide Mussner, Markus Frei, Cornelia Brugger, Inge Mahlknecht, Verena Frei, Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer. Aurora Floridia.