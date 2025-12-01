Nur diese, ins Radar-Register eingetragenen Geräte dürfen von den Ordnungshütern benutzt werden. Noch keine Entscheidung gibt es hingegen zu den derzeit verwaisten Speed-Boxen. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, hatte Innenminister Matteo Salvini auf strenge Regeln beim Einsatz von Geschwindigkeitsmessgeräten und auf ein gesamtstaatliches Radar-Register gepocht. Darin sind jetzt alle für regelkonform befundenen, mobilen Radargeräte verzeichnet. Sie dürfen von den Sicherheitskräften auf allen Straßen – inner- und außerorts – eingesetzt werden. Autofahrer haben nun im Gegenzug die Möglichkeit, beim Erhalt eines Bußgeldbescheids einen Blick ins Radar-Register des Transportministeriums (https:\/\/velox.mit.gov.it\/dispositivi) zu werfen. Sollte das Gerät, das sie geblitzt hat, nicht aufscheinen, kann der Betroffene den Strafzettel wegen Nichtigkeit anfechten.<h3>\r\nAllein in Bozen 16 Speed-Boxen außer Betrieb<\/h3>Welche Speed-Boxen indes wieder in Betrieb genommen werden dürfen, ist vorerst noch in der Schwebe. Bekanntlich sind nach wie vor – ebenfalls aufgrund des „Salvini-Dekretes“ – landesweit alle außer Betrieb, allein in Bozen sind es 16 Stück. <BR \/><BR \/>Auch für fixe Radargeräte, die künftig wieder aus den orangenen Säulen blitzen sollen, galt die Meldefrist für die Gemeinden bis Ende November. Gesammelt wurden die Daten der jeweiligen Geräte – Marke, Modell, Seriennummer und Zulassungsdokumente – beim Regierungskommissariat. Bei der Genehmigung fixer Radargeräte werden u.a. die Unfallhäufigkeit und die erhobene Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrzeuge auf der betroffenen Strecke ebenso berücksichtigt wie die Sicherheit der Ordnungshüter. <BR \/><BR \/>Die folgenden Gemeinden und Bezirksgemeinschaften haben ihre mobilen Radargeräte in das Register eintragen lassen: Bozen, Bruneck, Brixen, Eppan, Sterzing, Meran, Sarntal, Terlan, Kaltern, Tramin, Sand in Taufers, Karneid, Innichen, Toblach, Sexten, Neumarkt, Deutschnofen, Leifers, Lana, Branzoll, St. Leonhard i. P., St. Martin i. P., Truden, Montan, Kastelruth, Enneberg, Ortspolizei Vinschgau.