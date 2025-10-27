Während bei Vizebürgermeister Nerio Zaccaria die Freude groß ist, dass die Realisierung des Seniorenwohnheims „Cura Resort“ am Krankenhausareal sich der Startrampe nähert, wirft die Meraner Landtagsmandatarin Madeleine Rohrer, (Grüne, eine Reihe von Fragen auf.<BR \/><BR \/>Die Pläne des Landes zum neuen Seniorenwohnheim am Krankenhausareal, die Realisierung des „Cura Resorts“, hat seit vergangenen Freitag mit der Anpassung der Kosten und dem Ja der Landesregierung eine letzte Hürde genommen. <BR \/><BR \/>Im Meraner Rathaus ist man zufrieden darüber. „Ich bin natürlich froh, dass endlich mit der Umsetzung begonnen werden kann. Ich bin auch zufrieden mit den Verhandlungen, die ich persönlich mit dem Land geführt habe und die von der Stadtregierung Dal Medico mitgetragen wurden“, sagt Vizebürgermeister Nerio Zaccaria. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230837_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Er sei von einer Kostensteigerung ausgegangen, „da sie seit 2018 nicht unverändert bleiben konnten. Aber für die Gemeinde Meran wurde die Vereinbarung auf 15 Millionen Euro festgelegt, die über 24 Jahre ohne Erhöhungen zu zahlen sind. Ich halte es für einen Erfolg für die Stadt, dass wir in vier Jahren eine neue, moderne und funktionale Langzeitpflegeeinrichtung für unsere Senioren haben werden“, so Zaccaria. Die Führung müsse vom Land als Besitzer ausgeschrieben werden, so Vizebürgermeister Zaccaria.<h3>\r\n„Reihe wesentlicher Fragen noch immer ungeklärt“<\/h3>Für Landtagsmandatarin Madeleine Rohrer seien „eine Reihe wesentlicher Fragen noch immer ungeklärt“. Sie schickt voraus, dass man 2017 auf ein PPP-Projekt zur Realisierung des Baus gesetzt habe, um das Ganze zu beschleunigen und effizienter zu gestalten als die öffentliche Hand. „Dabei wird jetzt vor 2030 keine Öffnung des ,Cura Resorts‘ geben“, merkt sie an. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230840_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Weiters sei unklar, wer das Seniorenwohnheim künftig führen werde. Und hier kämen von den Landesregierungsmitgliedern unterschiedliche Auskünfte. „Während Landesrat Christian Bianchi sagt, dass die Führung ausgeschrieben werden müsse, hat mir Soziallandesrätin im März 2024 geschrieben, dass die Gemeinde Meran das Heim selbst führen oder jemanden mit der Führung beauftragen könne. Das sei laut Landesrätin Pamer so vereinbart“, sagt Rohrer. <BR \/><BR \/>In Vergangenheit hat es tatsächlich immer geheißen, dass die gemeindeeigene Pitsch-Stiftung mit der Führung beauftragt werden solle, die bereits jetzt das Pflegeheim St. Antonius führt. „Unter dieser Perspektive haben wir als damalige Stadtregierung die Führung der Antoniusklinik seitens der Pitsch-Stiftung verlängert. Würde die Führung ausgeschrieben, wäre das ein weiterer Schritt der Privatisierung der Seniorenbetreuung“, so Rohrer.<BR \/><BR \/>Weiter ungeklärt sei zudem das Pflegekonzept. Meran verfüge derzeit über elf Betten für Demenzkranke, hätte laut Rohrer aber einen Bedarf von 52 Betten. „Bisher ist immer noch ungeklärt, welche Menschen mit welchen Bedürfnissen dort untergebracht werden. Für Demenzkranke wären auch Wohngemeinschaften geeignet. Es braucht ein Pflegekonzept, an das die Mauern angepasst werden“, fordert Rohrer.<BR \/><BR \/>Zudem müsste beim Bau des Heimes, das Gemeinschaftskrankenhaus, das bereits derzeit errichtet wird, sowie das Krankenhaus mitgedacht werden, so Rohrer.