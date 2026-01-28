Über einen – auf den Plakaten angebrachten QR-Code – gelangen Interessierte auf <a href="https:\/\/schuetzen.com\/olympia\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">folgende Informationsseite <\/a>, auf der die historische, kulturelle und politische Einordnung des Landes Tirol erläutert wird - insbesondere vor dem Hintergrund der bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Antholz.<h3>\r\n„Ziel ist es, auf die geschichtliche Realität aufmerksam zu machen“<\/h3>„Ziel der Aktion ist es, Gäste freundlich willkommen zu heißen und gleichzeitig auf eine geschichtliche Realität aufmerksam zu machen, die vielen nicht bekannt ist: Der südliche Teil Tirols wurde nach dem Ersten Weltkrieg ohne Befragung der Bevölkerung dem italienischen Staat angegliedert. Die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung war in der Folge jahrzehntelang Unterdrückung, Entrechtung und einer aggressiven Assimilierungspolitik ausgesetzt. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte eine Autonomie erkämpft werden, die bis heute Grundlage des Zusammenlebens ist“, erklärt Christoph Schmid, Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes.<BR \/><BR \/>„Wir heißen unsere Gäste herzlich willkommen“, betont Roland Lang, Obmann des Südtiroler Heimatbundes. „Gerade Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele stehen für Begegnung, sportlichem Wettkampf, Respekt und Verständigung. Möge der Sport über jedem friedensvergiftenden Nationalismus stehen und ein wirkungsvolles Instrument sein, Menschen unabhängig von Grenzen und Kulturen hinweg zusammenzubringen“.<BR \/><BR \/>Die Plakataktion versteht sich daher nicht als Provokation, sondern als Einladung zum Dialog und zur Auseinandersetzung mit der Geschichte Tirols. Der Gruß „Grüß Gott in Tirol“ ist Ausdruck gelebter Kultur und Identität - unabhängig von heutigen Staatsgrenzen.