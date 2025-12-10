In Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Kuens werden die Schülerinnen und Schüler montags, mittwochs und donnerstags bis 14.30 Uhr betreut und bei den Hausaufgaben unterstützt. „Unser flexibles Ganztagesmodell ist wichtig für den Erhalt von Kindergarten und Grundschule in Kuens“, unterstreicht Schulleiterin Silvia Righi. Das ist seit sechs Jahren gelungen. <BR \/>In diesem Schul- und Kindergartenjahr gibt es 15 Kindergartenkinder und 25 Grundschulkinder, die nicht nur aus Kuens, sondern auch aus Riffian, Lana, Dorf Tirol und Meran kommen. <BR \/><BR \/>Kindergarten und Grundschule befinden sich in einem gemeinsamen Gebäude, was ein familiäres Miteinander schafft. Als Kleinschule bietet die Grundschule Kuens besondere Initiativen, wie zum Beispiel eine Waldwoche.<h3>\r\nDer Tag der offenen Tür am Freitagnachmittag <\/h3>Neben dem Nachmittagsunterricht am Dienstag können die Ganztagesschüler in Kuens montags, mittwochs und donnerstags zu Mittag die Mensa besuchen und dann die Hausaufgaben machen, bis Schule und Kindergarten um 14.30 Uhr schließen. So können Eltern ihre Berufstätigkeit und die Kinderbetreuung leichter vereinbaren.<BR \/><BR \/>Der Tag der offenen Tür am Freitagnachmittag von 15 bis 17 Uhr soll Eltern genauer über das Schulmodell informieren. Bei der Anmeldung für die Grundschule Kuens müssen die Nachmittage, an denen die Kinder in der Schule sein werden, bereits verbindlich angegeben werden, es müssen aber nicht alle angebotenen Tage sein.