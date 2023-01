Verdacht auf Gruppen-Vergewaltigung in Gröden: Kosovare verhaftet

Bereits in der Nacht auf Donnerstag soll es in einem Grödner Hotel, auf Kastelruther Gemeindegebiet, zu der Vergewaltigung gekommen sein. Die Ermittler haben bisher nichts dazu an die Öffentlichkeit dringen lassen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Nun aber ist bestätigt, dass die Carabinieri am Freitag einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen haben. Es soll sich um einen 27-Jährigen aus dem Kosovo handeln, der in dem Hotel beschäftigt gewesen sein soll.In einem Hotel in Gröden, wo er arbeitet, sollen er und 2 weitere Hotel-Mitarbeiter eine Frau vergewaltigt haben. Das Opfer, das nicht in Südtirol ansässig ist, wurde ersten Informationen zufolge im Krankenhaus von Bozen untersucht.Die Carabinieri ermitteln. Sie beschlagnahmten sämtliche Videoaufnahmen des Hotels, die das Opfer und den festgenommenen Kosovaren zeigen. Der Haftprüfungstermin für den 27-jährigen Kosovaren fand am heutigen Montagmittag in Bozen statt. Die Rechtmäßigkeit der Maßnahme wurde dabei bestätigt.