Die junge Frau hatte die Gruppe – vier Volljährige aus Brindisi und einen Minderjährigen aus der Provinz Lecce – wenige Tage zuvor auf der Insel kennengelernt. <BR \/><BR \/>Am 22. Juli trafen sie sich erneut, gingen zusammen in Lokale und Diskotheken. Anschließend folgte die 19-Jährige den jungen Männern in ihre Unterkunft. Dort, so die Anzeige, sei sie wiederholt sexuell missbraucht worden.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler sollen die Verdächtigen die „psychische und physische Unterlegenheit“ der Frau ausgenutzt haben. Es wird geprüft, ob sie gezwungen wurde, Alkohol zu trinken. Einer der Männer soll die Taten zudem gefilmt haben – die Ermittler befürchten, dass das Material weiterverbreitet wurde.<BR \/><BR \/>Die junge Frau vertraute sich erst nach ihrer Rückkehr nach Italien ihren Eltern an und erstattete dann Anzeige bei den Carabinieri. Die Akten wurden an die Staatsanwaltschaft Brindisi übergeben. Die Polizei stellte die Handys der Beschuldigten und der Betroffenen sicher und durchsuchte die Wohnungen der jungen Männer.<h3>Verdächtige streiten Tat ab<\/h3>Die fünf Verdächtigen bestreiten die Vorwürfe. Sie räumen sexuelle Kontakte ein, behaupten aber, die 19-Jährige sei einverstanden gewesen. Der Minderjährige habe nicht direkt an den Übergriffen teilgenommen, sei jedoch ebenfalls im Register der Beschuldigten eingetragen.<BR \/><BR \/>Der Fall sorgt in sozialen Netzwerken für Empörung. Viele Nutzerinnen und Nutzer fordern Gerechtigkeit und drücken ihre Solidarität mit der Betroffenen aus. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass mögliche Videoaufnahmen im Internet auftauchen könnten.<BR \/><BR \/>Die Strafverfolgungsbehörden haben eine Reihe von Untersuchungen an den Handys der Beschuldigten und dem der Betroffenen eingeleitet, um weitere Beweise zu sichern. Die Ermittler wollen auch die Verantwortlichkeiten klären, einschließlich derjenigen, die die Misshandlungen möglicherweise gefilmt haben. Außerdem haben die Behörden die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht<h3>\r\nMehrere Sexualverbrechen in Italien<\/h3>In den vergangenen Tagen hatten mehrere Sexualverbrechen in Italien und im Ausland für Schlagzeilen gesorgt: Am 6. September wurde eine 18-jährige Italienerin an einem Strand in Albanien vergewaltigt, ein 26-Jähriger wurde kurz darauf festgenommen. <BR \/><BR \/>Zudem nahm die Polizei in Pescara zwei Brüder im Alter von 17 und 19 Jahren fest, die seit Februar im Verdacht stehen, eine 17-Jährige missbraucht zu haben.