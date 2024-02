Gruppenvergewaltigung in Gröden: „Aussage für nichtig erklären“

Die Urlauberin aus Finnland, die 3 Kosovaren der Gruppenvergewaltigung bezichtigt hat, könnte gezwungen sein, nach Südtirol zurückzukehren, um ihre Aussage zu wiederholen. Die Verteidiger der 3 Angeklagten haben am Montag vor dem Strafsenat beantragt, dass das Beweissicherungsverfahren, in dem die Frau die Vorfälle in der Nacht auf den 18. Jänner 2023 geschildert hatte, für nichtig erklärt wird.