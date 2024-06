 Gruppenvergewaltigung in Gröden: Doch ein verkürztes Verfahren?

Ob es nun doch ein verkürztes Verfahren für die 3 Kosovaren geben könnte, die angeklagt sind, in Gröden einer Urlauberin aus Finnland sexuelle Gewalt angetan zu haben, muss sich zeigen. Die Möglichkeit würde sich eröffnen, entschiede die Staatsanwaltschaft bis zum nächsten Verhandlungstermin, eine Veränderung am Anklageschriftsatz vorzunehmen. Einiges deutet in diese Richtung.