Wie berichtet, wurde den drei damals 22, 26 und 27 Jahre alten Männern zur Last gelegt, einer 22-jährigen Urlauberin im Jahr 2023 wiederholt sexuelle Gewalt angetan zu haben – zunächst im Auto auf einem Parkplatz, dann in einem Hotelzimmer und schließlich erneut, nachdem sie zu ihrer Unterkunft zurückgebracht worden war.<BR \/><BR \/>Im Mai vergangenen Jahres verurteilte der Strafsenat (Vorsitz Richter Stefan Tappeiner) einen Angeklagten im verkürzten Verfahren zu vier Jahren und acht Monaten Haft, die beiden anderen zu jeweils sechs Jahren. Letztere hatten das Urteil nicht angefochten. Durch ihren Verzicht auf Berufung war ihnen eine Reduzierung des Strafmaßes um ein Sechstel zugutegekommen.<h3>\r\nEin Angeklagter legte Berufung ein<\/h3>Der dritte Mann legte hingegen Berufung gegen das Urteil ein. Seine Pflichtverteidigerin Christine Mussner, die das Mandat übernommen hatte, nachdem Rechtsanwalt Federico Fava dieses niedergelegt hatte, beantragte eine Reduzierung der Strafe. Wie bereits in erster Instanz stellte die Verteidigung die Beweislage infrage und argumentierte, der Sex sei einvernehmlich gewesen.<BR \/><BR \/>Die Nebenklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Vittorio Papa, sowie die stellvertretende Generalanwältin am Oberlandesgericht, Donatella Marchesini, sprachen sich für die Bestätigung der Haftstrafe aus. Gestern bestätigte das Oberlandesgericht schließlich das erstinstanzliche Urteil und damit die Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten.<BR \/><BR \/>Indes hält sich einer der beiden anderen Männer weiterhin im Kosovo auf. Der zweite wurde im März in Cremona verhaftet, wo er seine Haftstrafe verbüßt.