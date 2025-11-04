Alarm wurde kurz nach sieben Uhr morgens geschlagen: Schwerer Arbeitsunfall im Gsieser Tal – genauer gesagt in Pichl Schintlholz .<BR \/><BR \/>Ersten Angaben zufolge wurde der 70-jähirge Bauer von einer Kuh gestoßen und erlitt dabei ein Rückentrauma.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte eilten sofort zum Unglücksort. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen gebracht. Auch das Weiße Kreuz der Sektion Innichen war vor Ort.