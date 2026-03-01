<BR \/><BR \/>Ein talauswärts fahrender Pkw streifte zwischen Oberplanken und Pichl die Brücke über den Pidigbach, überschlug sich daraufhin und blieb seitlich auf der Straße liegen. <h3>\r\nVerletzte aus Wrack befreit <\/h3>\r\nUmgehend eilten die Rettungskräfte an die Unfallstelle. Feuerwehrmänner von St. Martin in Gsies, die beim Gsiesertal-Lauf Dienst taten, befreiten die Verletzten mithilfe von hydraulischem Bergegerät aus dem Auto und übergaben sie an den Notarzt und die Helfer des Weißen Kreuzes.<BR \/><BR \/> Im Einsatz war auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2, der eine verletzte Frau mit Verdacht auf Becken- und Rückenverletzungen in das Krankenhaus von Bozen brachte. Die anderen vier Verletzten kamen mit Rettungswagen in das Krankenhaus von Bruneck. Vor Ort waren auch die Carabinieri, welche die Unfallerhebungen aufnahmen.