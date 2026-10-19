Die Carabinieri der Station Naturns haben vier Personen aus Kampanien wegen gemeinschaftlichen Betrugs bei der Justizbehörde angezeigt. Die Bande hatte im Internet mit extrem günstigen Versicherungsprämien gelockt. Dahinter steckte jedoch eine dreiste Masche nach dem „Hit-and-Run“-Prinzip.<h3>\r\nGeld weg, keine Versicherung<\/h3>Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch die Anzeige eines jungen Arbeiters, der in Naturns lebt. Angelockt von den vermeintlichen Schnäppchen im Netz, überwies er mehr als 500 Euro per Banküberweisung für den Abschluss einer regulären Kfz-Versicherung.<BR \/>Doch kurz nach dem Geldeingang lösten sich die vermeintlichen Versicherungsagenten in Luft auf. Die Täter gingen dabei äußerst skrupellos vor: Die betroffenen Bankkonten wurden fast in Echtzeit wieder aufgelöst. Der geprellte Kunde erhielt nie eine Versicherungspolice und stand am Ende ohne Versicherungsschutz, aber mit leerem Geldbeutel da.<h3>\r\nErmittlungserfolg dank digitaler Spuren<\/h3>Als der junge Mann den Betrug bemerkte, wandte er sich sofort an die Carabinieri in Naturns. Durch rasche Überprüfungen – insbesondere im digitalen und telematischen Bereich – gelang es den Ermittlern, die Identität der vier mutmaßlichen Betrüger zu klären. Diese müssen sich nun vor Gericht verantworten.<BR \/><BR \/>Angesichts dieses Vorfalls warnen die Sicherheitsbehörden erneut eindringlich vor unseriösen Online-Angeboten. Bürger sollten bei Preisen, die deutlich unter dem Marktmittel liegen oder verdächtig vorteilhaft erscheinen, extrem vorsichtig sein. Es wird dringend empfohlen, die Zuverlässigkeit und Zulassung von Versicherungsagenturen vorab immer über offizielle Portale (wie die der Aufsichtsbehörden) zu überprüfen.