Leistbares Wohnen steht ganz oben auf der Prioritätenliste der Landesregierung. Allein im Nachtragshaushalt machte man 35 zusätzliche Millionen Euro für die Wohnbauförderung locker. Umso mehr freut es den Landeshauptmann, dass es gelungen ist, Südtirols Notare mit ins Boot zu holen. <BR \/><BR \/>„Die Vereinbarung sieht vor, dass sie bei Wohnbaudarlehen einen sehr günstigen Tarif anwenden“, so Kompatscher. Darüber hinaus seien Fortbildungsveranstaltungen zum Wohnbau vorgesehen.<BR \/><BR \/>„Der Landeshauptmann hat mich ersucht, ich habe es intern besprochen und wir leisten freiwillig unseren Beitrag“, unterstreicht Präsident Walter Crepaz. Es gehe um Wohnbaudarlehen laut Art. 52 des Landesgesetzes. Die Reduzierung könne bis zu 50 Prozent des ordentlichen Tarifs ausmachen.