Antworten darauf gibt Prof. Günther Dissertori, einer der Gastreferenten der gestrigen Veranstaltung. Der gebürtige Algunder ist Rektor der ETH Zürich, eine der renommiertesten technischen Hochschulen in Europa.<BR \/><BR \/><b>In jüngster Zeit häufen sich Schreckensmeldungen zur KI, die bis zur Gefahr der Auslöschung der Menschheit gehen. Ist es notwendig, zwischen KI und KI zu unterscheiden?<\/b><BR \/>Prof. Günther Dissertori: Künstliche Intelligenz ist heute weit mehr als ein Werkzeug. KI-Systeme arbeiten zunehmend als sogenannte Agenten, die selbständig mehrstufige Aufgaben erledigen können. Das Potenzial ist riesig. KI kann helfen, bessere medizinische Diagnosen zu erstellen, medizinische Wirkstoffe zu entwickeln, frühere Warnungen bei Naturgefahren zu ermöglichen und erhebliche Wohlstandsgewinne zu schaffen. Letzteres beispielsweise durch die Kombination von KI und Robotik. Wie jede neue Technologie birgt KI auch Risiken und stellt uns vor Herausforderungen. Dabei müssen wir zwischen Risiken unterscheiden, die von KI-Systemen selbst ausgehen, und Risiken, die dadurch entstehen, wie Menschen diese Systeme entwickeln, einsetzen und kontrollieren. Um dem zu begegnen, kommt es auf das richtige Zusammenspiel von Ausbildung, Regeln und Sicherheitsmechanismen an. Die ETH Zürich ist sich dessen bewusst und arbeitet daran, die Zukunft mit KI verantwortungsvoll zu gestalten. Apertus ist das offene und transparente KI-Modell der ETH Zürich und der EPFL. Wir forschen an der Sicherheit von IT-Systemen, verlässlichen KI-Agenten und besserem Schutz vor Cyber-Angriffen. Und wir ergründen die gesellschaftlichen, politischen und ethischen Auswirkungen von KI.<BR \/><BR \/><b>In welchen Bereichen ist KI aus Ihrer Sicht also ein Segen? Wo nicht?<\/b><BR \/>Prof. Dissertori: KI ist dort ein großer Gewinn, wo sie die Produktivität erhöht. Schon heute übernehmen KI-Systeme in der Softwareentwicklung, in der Verwaltung oder in der Forschung Arbeiten, für die früher Stunden oder Tage nötig waren. Je länger und komplexer die Aufgaben werden, die KI selbständig erledigen kann, desto größer werden diese Gewinne, für einzelne Unternehmen ebenso wie für die Volkswirtschaft als Ganzes. Damit verändern sich aber auch Berufsbilder, und wir müssen frühzeitig überlegen, wie wir diesen Wandel gestalten. Dazu ist es wichtig, dass wir nicht verlernen, selbst zu denken und zu lernen. Gerade weil für Schülerinnen und Schüler die Lösung einer Übungsaufgabe oft nur einen Prompt entfernt ist, wird die Fähigkeit, Wissen eigenständig zu erarbeiten, noch wichtiger. Diszipliniertes Lernen, kritisches Denken und die Kompetenz, zu verstehen, wie man lernt, bleiben auch im KI-Zeitalter unverzichtbar. Deshalb sollte die Auseinandersetzung mit KI auf allen Schulstufen, beginnend mit der Primarstufe, stattfinden. Wir müssen lernen, KI sinnvoll zu nutzen, ihre Grenzen verstehen und das selbstständige Denken pflegen.<BR \/><BR \/><b>Für die Biomedizin scheint sie von entscheidender Bedeutung zu sein? Was kann die Wissenschaft nur dank KI?<\/b><BR \/>Prof. Dissertori: Künstliche Intelligenz kann unseren Alltag und damit die Forschung beschleunigen. Grundsätzlich sind es aber immer noch Menschen, die Forschungsfragen entwickeln. <BR \/>Ein wichtiger Zweig der modernen Biomedizin ist die sogenannte personalisierte Medizin. Ihr Ziel ist es, auf der Grundlage molekularbiologischer Informationen individuell zugeschnittene Diagnosen und Therapien zu ermöglichen, etwa in der Krebsmedizin. Paradoxerweise sind für solche personalisierten Behandlungen meistens enorme Datenmengen erforderlich. Nur wenn Gesundheitsdaten von sehr vielen Menschen ausgewertet werden können, lassen sich genügend zuverlässige Muster erkennen und belastbare Vorhersagen treffen. KI spielt dabei eine Schlüsselrolle, weil sie Zusammenhänge in Datenmengen erkennen kann, die für Menschen kaum mehr überschaubar sind. <BR \/><BR \/><b>Gibt es auch in diesem Bereich Gefahren, die durch KI entstehen können? Braucht es (auch da) Regulatorien?<\/b><BR \/>Prof. Dissertori: In „Die Physiker“ von Dürrenmatt fällt der Satz: „Alles Denkbare wird einmal gedacht“. Insofern werden wir uns mit den Gefahren, die von KI ausgehen können, auch auseinandersetzen müssen. Leistungsfähige KI-Systeme können reale Risiken erzeugen, etwa wenn sie unerwartetes Verhalten zeigen oder in komplexen technischen Umgebungen eingesetzt werden. Es braucht daher klare Regeln, Sicherheitsprüfungen, Transparenz über die Fähigkeiten besonders leistungsfähiger Systeme sowie Meldepflichten für schwerwiegende KI-Sicherheitsvorfälle. <BR \/><BR \/><b>Die Entwicklung der KI geht derart rasant, dass selbst Experten davon überrascht sind. Was erwartet uns – gerade in der Forschung?<\/b><BR \/>Prof. Dissertori: Prognosen sind immer schwierig. Zweifellos wird Künstliche Intelligenz die Forschung weiter beschleunigen und es uns ermöglichen, Forschungsfragen anzugehen, welche ohne die Künstliche Intelligenz nicht oder nur sehr schwer zu beantworten wären. Dabei werden KI-Agenten zunehmend ganze Teilschritte der Forschung übernehmen, von der Literaturrecherche über die Datenanalyse bis zur Programmierung von Experimenten. In der Wissenschaft ist der Weg oft aber genauso wichtig wie das Ziel. Dieser sollte daher nicht in einer „KI-Blackbox“ verborgen bleiben. Es ist wichtig, dass nachvollzogen werden kann, wie die KI zu ihren Ergebnissen gekommen ist. Zentral wird es auch sein, den Ressourcenbedarf von KI-Anwendungen so zu optimieren, dass die Teilhabe an dieser Entwicklung nicht allein von den finanziellen Möglichkeiten abhängt. <BR \/><BR \/><b>Ist es wichtig, diese Entwicklungen nicht nur zu beobachten, sondern selbst mitzugestalten? Gilt das auch für das global gesehen doch kleine Südtirol?<\/b><BR \/>Prof. Dissertori: Ja. Wer über das Know-how verfügt, KI-Systeme zu entwickeln, zu verstehen und kritisch zu beurteilen, ist auch auf regionaler Ebene besser aufgestellt. Das gilt ebenso für Südtirol: Wer technologische Entwicklungen nur übernimmt, bleibt von den Entscheidungen anderer abhängig. Open-Source-Technologien und Bildung sind wichtige Hebel, um KI-Kompetenz breit in der Gesellschaft zu verankern. Sie ermöglichen es auch kleineren Regionen, nicht nur Anwender neuer Technologien zu sein, sondern deren Einsatz aktiv mitzugestalten und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.<BR \/><BR \/><b>Das Institut für Biomedizin ist also ein Gewinn – für Südtirol und darüber hinaus?<\/b><BR \/>Prof. Dissertori: Absolut! Das zeigt auch die Vernetzung des Instituts mit der ETH Zürich und die Mitwirkung meines Kollegen Niko Beerenwinkel im Scientific Advisory Board.