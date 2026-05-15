Der bekannte Schauspieler Günther Maria Halmer ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Medienberichte bestätigten sich, nachdem auch das Münchner Residenztheater seinen Tod gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bekanntgab. Halmer stammte ursprünglich aus Rosenheim.<h3>\r\nBeginn der Karriere in München<\/h3>Seine Schauspielausbildung absolvierte Halmer Ende der 1960er-Jahre an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München. Anschließend gehörte er von 1969 bis 1974 zum Ensemble der Münchner Kammerspiele. Dort wirkte er in zahlreichen Theaterproduktionen mit, darunter bekannte Stücke wie „Jagdszenen aus Niederbayern“ von Martin Sperr und „Pioniere in Ingolstadt“ von Marieluise Fleißer.<h3>\r\nDurchbruch im Fernsehen<\/h3>Seinen großen Bekanntheitsgrad erreichte Halmer 1974 mit der Kultserie „Münchner Geschichten“ von Helmut Dietl. An der Seite von Therese Giese spielte er die Rolle des Karl „Tscharlie“ Häusler. Seine Darstellung eines charmanten, aber lethargischen Lebenskünstlers aus dem Münchner Lehel machte ihn einem breiten Publikum bekannt. Die Figur wurde auch durch den legendären Ausspruch „Ois Chicago!“ geprägt.<h3>\r\nWeitere Erfolge im In- und Ausland<\/h3>1986 war Halmer einmalig als Tatort-Kommissar Siggi Riedmüller zu sehen, wo er einen Mordfall aufklären musste. Große Popularität erlangte er zudem als Titelheld der ZDF-Reihe „Anwalt Abel“, in der er ab Ende der 1980er-Jahre einen Juristen verkörperte.<BR \/><BR \/>Auch international war Halmer gefragt: So spielte er in Richard Attenboroughs Oscar-prämiertem Film „Gandhi“ sowie im Drama „Sophies Entscheidung“ an der Seite von Meryl Streep. Darüber hinaus war er im Mehrteiler „Peter der Große“ gemeinsam mit bekannten Schauspielern wie Maximilian Schell, Omar Sharif und Laurence Olivier zu sehen.<h3>\r\nRückkehr auf die Bühne und Abschied<\/h3>Erst im vergangenen Jahr kehrte Halmer an das Münchner Residenztheater zurück – an jenen Ort, an dem er seine Karriere begonnen hatte. Dort übernahm er die Hauptrolle in der Uraufführung „Gschichtn vom Brandner Kaspar“ von Franz Xaver Kroetz. Zuletzt musste er jedoch krankheitsbedingt pausieren. Der Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels, Andreas Beck, würdigte ihn als einen herausragenden Schauspieler.<BR \/><BR \/>Günther Maria Halmer hinterlässt seine Ehefrau Claudia, mit der er seit 1976 verheiratet war, sowie zwei gemeinsame Söhne.