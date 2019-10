Gürtel mit Geheimfach: Unistudenten tüfteln für Obdachlose

Mit einer Tagung und einer Fotoausstellung zum Thema „obdachlos in bozen“ wurden an der Freien Universität Bozen in der vergangenen Woche die Probleme und Bedürfnisse von Menschen, die auf der Straße leben, ins öffentliche Bewusstsein gerückt.





„Die Studierenden waren von den Inhalten der Tagung sehr berührt und sie haben mit Obdachlosen selbst gesprochen, um zu verstehen, was sie am dringendsten brauchen“, erzählt Prof. Kuno Prey. Im Anschluss daran hatten die Unistudenten 10 Tage Zeit konkrete Projekte zu erarbeiten, die obdach- und wohnungslosen Menschen im Winter das tägliche Überleben erleichtern.Für ihre Projektideen konnten die künftigen Designer auf Restposten und Werkstoffe zurückgreifen, die das Bozner Unternehmen Salewa zur Verfügung stellte. Herausgekommen sind u.a. eine Mehrzwecktasche zum Transport und Schutz von Decken, die sich in eine Schlafvorrichtung verwandeln lässt, oder eine leicht zu transportierende, kompakte und wasserabweisende Matratze, die gleichzeitig als Regenmantel verwendet werden kann, sowie ein Gürtel mit integrierter Brieftasche um kleine Wertgegenstände sicher zu verwahren, da der Gürtel unter der Kleidung getragen wird. Das Projekt „Avrei bisogno di…“ will schließlich mehr zwischenmenschliche Beziehungen zu Obdachlosen ermöglichen und die Augen für ihre Bedürfnisse öffnen. Auf einem stilisierten Weihnachtsbaum können Obdachlose Wunschzettel für Socken, Handschuhe, Schals oder Mützen aufhängen, die von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gestrickt oder gekauft und dann auf den Weihnachtsbaum gehängt werden.Am Samstag, den 19. Oktober, werden auf dem Bozner Mazziniplatz die Vorschläge von insgesamt 43 Studierenden der Fakultät für Design und Künste, die von den Dozenten Francesco Faccin, Kuno Prey, Seçil Ugur Yavuz und Alessandro Mason begleitet wurden, offiziell vorgestellt.Die nützlichsten und originellsten Projekte werden auf Kosten von Salewa in kleiner Serie von einer Sozialgenossenschaft produziert und rechtzeitig vor Winterbeginn an obdachlose Menschen verteilt.

zor