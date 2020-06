Gütersloh: Lange Schlange vor Corona-Testzentrum

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Zeit drängt: Wer aus dem Kreis in den nahenden Sommerurlaub fahren will, braucht vielerorts einen negativen Corona-Test. Einige Bundesländer hatten erklärt, Menschen aus den Landkreisen Gütersloh und Warendorf nicht aufzunehmen, Bayern kündigte ein „Beherbergungsverbot“ für Gäste aus Landkreisen mit hohen Infektionszahlen an.Ausnahmen gibt es nur mit negativem Corona-Test. Auch Österreich verhängte für Nordrhein-Westfalen am Morgen hat eine partielle Reisewarnung. „In Zusammenhang mit der neuerlichen Ausbreitung des Coronavirus gilt für Nordrhein-Westfalen eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) – vor Reisen nach Nordrhein-Westfalen wird gewarnt“, hieß es am Mittwoch auf der Internetseite des österreichischen Außenministeriums. Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies haben die Behörden das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh und auch im Nachbarkreis Warendorf massiv eingeschränkt. Unter anderem wurden die Kontaktbeschränkungen verschärft, Sport in geschlossenen Räumen sowie zahlreiche Kulturveranstaltungen verboten. Schulen und Kindertagesstätten sind im Kreis Gütersloh schon seit dem 17. Juni geschlossen.

dpa/stol