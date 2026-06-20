Zuvor hatte die „Bild“ über den Vorfall berichtet. Aus bislang ungeklärten Gründen stießen den Angaben zufolge zwei Güterzüge beim Rangieren auf der Brücke zusammen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1326099_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Durch die Kollision fielen zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben auf der Straße liegen. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handele sich aber um kein Gefahrgut, so die Polizei. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.<h3>\r\nKeine Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr<\/h3>\r\nWann die Waggons geborgen werden, war zunächst unklar. „Von einer Bergung sind wir noch weit entfernt“, sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise bleibe die Unglücksstelle im Stadtteil Milbertshofen noch bis Sonntag gesperrt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1326102_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt werde. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht.