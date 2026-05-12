Am heutigen Dienstag wurde gegen 11 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Gufidaun zu einem Einsatz gerufen. Auf der Bergstraße von der Tischlerei „Spisser“ in Richtung Dorf kam ein 10- Tonnen-Lkw von der Straße ab und drohte, den Hang hinabzurutschen. <BR \/><BR \/>Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Brixen konnte den Lkw mithilfe der Forstseilwinde des Kranwagens sichern und bergen. Der 27-jährige Fahrer griechischer Herkunft blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus der Fahrerkabine befreien.