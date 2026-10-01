Gegen 8 Uhr war der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt – auf der Höhe der sechsten Kehre in Richtung Gummer. Umgehend rückten die Einsatzkräfte aus, sicherten die Unfallstelle und richteten eine Straßensperre ein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366815_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für die Dauer der Bergungsarbeiten bleibt die LS 131 zwischen Gummer und dem Kreisverkehr Birchabruck gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Steinegg oder Welschnofen.<BR \/><BR \/>Laut der Freiwilligen Feuerwehr Gummer dauern die Arbeiten voraussichtlich noch bis Mittag an. Im Einsatz ist auch die Berufsfeuerwehr mit Kran sowie die Gemeindepolizei.