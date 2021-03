Gummer: Pkw kommt von Straße ab, überschlägt sich und prallt gegen Baum

Am Samstag, kurz vor 23 Uhr, ist in Untergummer ein Pkw von der Straße abgekommen und in ein Waldstück gestürzt. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Unfallstelle, waren bereits alle Personen aus dem Fahrzeug befreit und es hatte sich glücklicherweise niemand verletzt.Die Feuerwehrleute kümmerten sich schließlich um die Sicherung der Fahrzeuge und die Bergung des Fahrzeugs.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Gummer und Kardaun, die Bergrettung, das Weiße Kreuz und die Behörden.

