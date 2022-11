Gustav Thöni mit HGV-Stern 2022 ausgezeichnet

Der Thöni-Effekt

Gustav Thöni war Slalom- und Riesenslalom-Spezialist und gehörte in den 1970er Jahren zu den erfolgreichsten Rennläufern überhaupt.

Der Skiboom

„Mit dieser Auszeichnung ehrt der HGV eine Person, die noch heute von der internationalen Medienöffentlichkeit wahrgenommen wird, weit über die Grenzen hinaus bekannt ist und durch seine Erfolge auch zentrale Werbefigur für den Skisport und damit für unseren Wintertourismus wurde“, sagte HGV-Präsident Manfred Pinzger und unterstrich, dass Thöni seit Jahrzehnten als Südtirol-Botschafter fungiert.Mit Gustav Thöni betrat Anfang der 1970er-Jahre erstmals ein Südtiroler Sportler die Bühne, der systematisch Erfolge einfährt und noch dazu in der Südtiroler Volkssportart Nummer 1 – dem Alpinskifahren.Zugleich richten sich dank der Erfolge von Gustav Thöni die Scheinwerfer der Medienöffentlichkeit auf Südtirol. Anhand der Person von Gustav Thöni bekommen die Italiener die Besonderheiten des Landes vor Augen geführt und beschäftigen sich ausführlicher damit.Auch gesellschaftlich bewegte Gustav Thöni einiges, erklärte Pinzger in seiner Laudatio: „Er war der erste Südtiroler Sportler, dem deutsch-, italienisch- und ladinischsprachige Südtiroler gleichermaßen die Daumen drückten. Und er war der erste, der seine Identität als Südtiroler nicht aufgeben musste, um auch von den Italienern im Rest des Staates als Idol gefeiert zu werden. Thöni war in dieser Hinsicht ein Brückenbauer.“Gustav Thöni hat aber auch einen wesentlichen Anteil am Aufschwung des Wintertourismus und insbesondere des alpinen Skifahrens in Südtirol. Der Skiboom und der Wintertourismus haben Investitionen in Skigebiete und Liftanlagen nach sich gezogen, ebenso entwickelte sich die Hotellerie und Gastronomie weiter und erreichte neue Qualitätsstandards. Der Tourismus festigte sich zusehends als Wirtschaftsmotor von Südtirol. Das Fundament dazu wurde nicht zuletzt mit dem Skiboom in den 1970ern gelegt.„Durch seine großen Erfolge im Alpinskisport, durch seine Tätigkeiten im Alpinskisport nach seiner aktiven Karriere als Skirennläufer wurde er eine zentrale Werbefigur für den Skisport und damit auch für unseren Wintertourismus. Deshalb ist es eine große Ehre für uns, dass wir den HGV-Stern 2022 an Gustav Thöni überreichen dürfen“, sagte Pinzger.Gustav Thöni zeigte sich erfreut über die Auszeichnung: „Es ist eine ganz besondere Freude für mich nach so vielen Jahren eine solche Wertschätzung zu erfahren. Vielen Dank dem HGV für den HGV-Stern 2022.“