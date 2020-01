Gutachten soll Ursachen klären

Die Stelle, an der die Urlaubergruppe die Straße beim gut ausgeleuchteten Zebrastreifen überquert haben soll, liegt in einer 50 km/h-Zone. Die Fahnder setzen besonders auf die Berechnungen des technischen Gutachters, der in den kommenden Tagen ernannt wird.





Anhand der Position des Unfallwagens und dessen Schäden sowie des Punktes, an dem die Gruppe vom Auto erfasst wurde und den Stellen, an denen die einzelnen Opfer zum Liegen kamen, dürfte der Sachverständige die Geschwindigkeit des Audi TT ziemlich genau eingrenzen können.

stol