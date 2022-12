Gute Aussichten: So läuft das Weihnachtsgeschäft

„ Es sind unsichere Zeiten, aber nichtsdestotrotz herrscht reges Treiben in den Geschäften. ” — hds-Präsident Philipp Moser

Ist man dieser Tage in Südtirol unterwegs, dann wird schnell klar: Es ist viel los, in den Städten, in den Skigebieten, in der Gastronomie. „Überall sind zahlreiche Menschen unterwegs, egal ob es sich um Skipisten oder Weihnachtsmärkte handelt. Das sind gute Indikatoren auch für unser Weihnachtsgeschäft. Es deutet alles auf einen guten Start hin“, weiß Philipp Moser.Vor allem diese Tagen seien schlichtweg „optimal“. Weil der 8. Dezember auf einen Donnerstag fällt, nützen dies viele Touristen aber auch Einheimische als Brückentag. „Viele erledigen auch ihre Weihnachtseinkäufe an solchen Tagen“, erklärt der hds-Präsident.Ersten Prognosen zufolge dürfte vor allem der gestrige Donnerstag ein umsatzstarker Tag für den Handel gewesen sein. „Die Geschäfte waren geöffnet, viele Leute waren unterwegs. Dies dürfte auch dieser Tage so sein“, sagt Moser.Freilich, in Zeiten wie diesen müssen viele sparen. „Das ist uns bewusst, es sind unsichere Zeiten, aber nichtsdestotrotz herrscht reges Treiben in den Geschäften, die Menschen wollen einkaufen, sich beschenken“, so Moser. Vergleiche mit den vergangenen beiden Jahren, als es aufgrund der Corona-Maßnahmen zu teils verheerenden Einschränkungen im Handel kam, könne man dabei natürlich nicht ziehen.„Es bleibt zu hoffen, dass sich die positive Tendenz bestätigt und es ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft wird“, blickt der Verbandschef zuversichtlich auf die kommenden Tage und Wochen.