<h3>\r\n1. Weniger Energie verbrauchen – schon kleine Schritte helfen<\/h3>• Heizung richtig einstellen: Ein Grad weniger Raumtemperatur spart bis zu 6 Prozent Heizenergie.<BR \/><BR \/>• Kurz und effizient lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften statt gekippter Fenster.<BR \/><BR \/>• Stromfresser erkennen: Geräte im Standby-Modus ausschalten oder mit schaltbaren Steckerleisten ausstatten.<BR \/><BR \/>• Geräte bewusst ersetzen: Vor einem Neukauf prüfen, ob das alte Gerät repariert werden kann. Neue Geräte lohnen sich nur, wenn sie wirklich effizienter sind und häufig genutzt werden.<BR \/><h3>\r\n2. Erneuerbare Energien nutzen – für Zuhause und unterwegs<\/h3>• Energieverbrauch zuerst senken: Bevor erneuerbare Energien installiert oder genutzt werden, lohnt es sich, den eigenen Verbrauch zu reduzieren. Jede Kilowattstunde, die nicht gebraucht wird, schont Klima und Geldbeutel.<BR \/><BR \/>• Solarenergie nutzen: Thermische Solaranlagen für Warmwasser und Heizungsunterstützung sowie Photovoltaik- oder Balkon-Solargeräte können die Energiekosten senken und klimafreundliche Energie liefern. Vor der Anschaffung sollte geprüft werden, ob sich die Investition im eigenen Haushalt lohnt oder ob andere Maßnahmen sinnvoller sind.<BR \/><h3>\r\n3. Klimafreundliche Mobilität – Bewegung und Umwelt verbinden<\/h3>• Mehr Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen.<BR \/><BR \/>• Bus und Zug nutzen, wenn möglich.<BR \/><BR \/>• Fahrgemeinschaften bilden, um Sprit und Emissionen zu sparen.<BR \/><h3>\r\n4. Nachhaltiger Alltag – Bewusst konsumieren<\/h3>• Weniger wegwerfen: Reparieren statt neu kaufen.<BR \/><BR \/>• Regional einkaufen: Kurze Transportwege schonen das Klima.<BR \/><BR \/>• Wasser sparen: Beim Duschen, Kochen und Waschen auf den Verbrauch achten.<BR \/><h3>\r\n5. Gut beraten ins neue Jahr – Energieberatung nutzen<\/h3>Die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale unterstützt Bürger:innen bei Fragen rund um:<BR \/><BR \/>• Energiesparen im Haushalt<BR \/><BR \/>• Heiz- und Stromkosten senken<BR \/><BR \/>• Gebäudesanierung<BR \/><BR \/>• Förderung und Steuerabzüge im Baubereich<BR \/><BR \/><BR \/>Viele Beratungsangebote wie beispielsweise die zahlreichen Informationsblätter sind kostenlos oder kostengünstig.<BR \/><BR \/><BR \/>„Das neue Jahr ist ein guter Anlass, den eigenen Energieverbrauch unter die Lupe zu nehmen. Wer bewusst handelt, schützt nicht nur das Klima, sondern spart oft auch Geld“, erklärt die Energieberatung der Verbraucherzentrale Südtirol.