Guterres-Appell zum Schlussspurt der Klimakonferenz in Dubai

Guterres sei gekommen, um einen dringenden Appell an die Staatenführer zu richten. „Bekennt euch zur 1,5-Grad-Grenze. Beendet das fossile Zeitalter.“ Die Verhandlungen stocken, am Montag wurden neue Entwürfe für den Abschlusstext erwartet.Ob dann wie geplant bis zum offiziellen Abschluss der Konferenz am Dienstag eine Einigung steht, ist aber ungewiss. Der emiratische Präsident der Weltklimakonferenz, Sultan Ahmed Al Jaber, hoffte zwar auf eine „historische“ Vereinbarung am Jahrestag des Pariser Klimaabkommens von 2015. In den vergangenen 28 Jahren wurden die UNO-Klimakonferenzen jedoch nur selten pünktlich beendet.„Alle müssen flexibel sein“, sagte Al Jaber am Sonntag. „Wir müssen viel, viel, viel schneller vorankommen“, forderte er. „Ein Scheitern ist keine Option.“In Dubai streiten die Staaten hitzig über den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Im jüngsten Beschlussentwurf, der am Freitagabend veröffentlicht worden war, standen noch mehrere gegensätzliche Optionen untereinander. In dem Text werden vier verschiedene Wege zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen aufgeführt. Aber auch eine fünfte Variante, die Abkehr von Öl, Kohle und Gas gar nicht zu erwähnen, ist darin enthalten.