Das Mädchen hielt sich am Dienstagmittag gemeinsam mit seiner Mutter in der Badeanlage auf. Die Familie verbrachte dort seit Jahren ihre Sommerferien. Wegen der hohen Temperaturen entschied sich die Elfjährige, in das kleinere Schwimmbecken der Anlage zu gehen, dessen Wasser kühler war als das Meer <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kind-verfaengt-sich-mit-haaren-in-pool-ansaugstutzen-in-lebensgefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr zu diesem dramatischen Unfall).<\/a><BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen wurden ihre Haare von der starken Sogwirkung einer Ansaugdüse erfasst. Die Kraft der Pumpe zog das Mädchen unter die Wasseroberfläche. Anwesende Badegäste versuchten sofort, die Elfjährige zu befreien, doch die Rettung gestaltete sich äußerst schwierig.<BR \/><BR \/>Die alarmierten Rettungskräfte leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Aufgrund des kritischen Zustands wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Elfjährige wurde in das Kinderkrankenhaus Gaslini in Genua gebracht und auf der Intensivstation behandelt. Sie erlangte jedoch zu keinem Zeitpunkt wieder das Bewusstsein.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. <BR \/><BR \/>Es handelt sich bereits um den zweiten ähnlichen Vorfall in Ligurien innerhalb weniger Monate. Bereits im Mai war ein Mädchen in einem Schwimmbad in Celle Ligure in eine vergleichbare Situation geraten und verletzt worden.